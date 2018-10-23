Минтранс не даст денег на мост до Сахалина

Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Проект моста на Сахалин не стали включать в план развития магистральной инфраструктуры. Об этом сообщил 23 октября заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на Форуме стратегов в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее ОАО «РЖД» предложило строить мост на Сахалин по концессии. Предполагалось, что компания вложит около 300 млрд рублей, еще 100 млрд рублей должны были поступить из федерального бюджета, примерно такая же сумма — из Фонда развития Дальнего Востока, около 60 млрд рублей — из Корпорации развития Сахалинской области. Однако позднее стало известно, что ОАО «РЖД» не готово вкладываться в проект, его убрали из инвестпрограммы компании.

Судя по всему, в ближайшей перспективе о нем не вспомнят и в Москве.

«У нас в комплексный план развития магистральной инфраструктуры — в той части, которая обеспечена финансированием, — этот проект не включен», — сказал Иннокентий Алафинов.

Напомним, предполагалось, что по мосту длиной в 6 км пройдет железная дорога, проект должны были завершить к 2023 году. Этот проект министерство финансов предложило бизнесу, отмечая, что господдержка здесь не планируется.

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