ЛДПР предлагает закрепить в Ростовской области размер взноса на капремонт

Ростов-на-Дону, , 12:13 — REGNUM В законодательное собрание Ростовской области поступило предложение закрепить минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Поправки в действующий документ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» внесли депутаты фракции ЛДПР в донском парламенте.

Как отмечают авторы законопроекта, с 1 октября на Дону взнос на капремонт вырос почти на 40%. При этом, считают народные избранники, региональные власти никакого обоснования увеличения взносов не представили и не приняли во внимании ухудшение социально-экономического состояния населения.

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«Повышение тарифа на капитальный ремонт должно быть обоснованным с точки зрения закона и не являться продуктом самодеятельности, поэтому проект решения должен проходить согласование в комитетах, антикоррупционную экспертизу, а само решение должно утверждаться депутатами Законодательного Собрания Ростовской области», — уточнил руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Ростовской области Евгений Федяев.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 октября на Дону подняли размер взносов за капитальный ремонт. Соответствующее постановление утвердили местные власти. Теперь минимальный размер взноса в регионе 9 рублей 92 копеек за один квадратный метр. Ранее минимальный взнос составлял 7 рублей 17 копеек.