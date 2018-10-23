Госдума повышает размер МРОТ

Москва, , 12:28 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Сегодня минимальная зарплата достигает уровня 11,163 тыс. рублей. Такой уровень оплаты был установлен 1 мая 2018 года, когда по распоряжению президента РФ Владимира Путина было установлено, что МРОТ не должен опускаться ниже прожиточного минимума.

Правительство предлагает с 1 января 2019 года повысить уровень МРОТ на 117 рублей, или 1,048%. Если закон будет принят, что минимальная зарплата для граждан составит 11,280 тыс. рублей.

Как отмечают авторы законопроекта, увеличение минимальных затрат ляжет на плечи реального сектора экономики. Их суммарные дополнительные расходы в связи с этим составят 13,7 млрд рублей.