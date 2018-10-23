Рубль держится благодаря налоговому периоду

Москва, , 12:02 — REGNUM По состоянию на 11:30 утра вторника, 23 октября, валютная пара доллар-рубль торгуется на отметке 65,28 рубля за доллар, демонстрируя незначительный рост на +0,07%. Валютная пара евро-рубль также растет на +0,09%, находясь на уровне 74,85 рубля за евро, сообщила ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

По ее словам, динамика американского доллара к ведущим валютам будет задавать тон российскому рублю. Индекс доллара США снижается на — 0,07%, достигая отметки 95,68. Поддержку рублю оказывает также налоговый период. По оценкам группы компаний ING, на этой неделе выплаты в бюджет могут составить 1,6−2,2 трлн рублей, отметила Прохорова.

«Негативным факторам является неспособность котировок нефти отскочить с уровней поддержки, находящихся в районе $79,50 за баррель Brent, на которых цена находится в текущий момент. Учитывая влияние разнонаправленных факторов, с преобладанием позитивных, мы ожидаем, что курс пары доллар/рубль будет двигаться в направлении отметки 65 рублей за доллар, евро/рубль — 74,10 рублей за евро», — считает она.

Также эксперт добавила, что среднесрочные перспективы у рубля «нельзя назвать радужными», так как налоговый период пройдет, а Россия находится под угрозой новых санкций, что сделает курс рубля более уязвимым и чувствительным «к падению аппетита к риску», наблюдаемому в мире.

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