В Новгородской области намерены развивать производство льна

Великий Новгород, , 11:43 — REGNUM Вопросы развития производства льна в Новгородской области обсуждались в Москве в ходе встречи губернатора региона Андрея Никитина и председателя попечительского совета межрегионального общественного фонда «Льняной союз» Виктора Иванова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, новгородский губернатор отметил растущий спрос на лён в регионе — так, например, фабрика «Крестецкая строчка» для производства своих изделий закупает его в Белоруссии.

При это в самой Новгородской области производства льна сократилось. На сегодняшний день им занимаются три предприятия: ООО «Колос» и ООО «ИмпексЛен» в Солецком районе и ООО «Уторгошский льнозавод» в Шимском районе.

В 2018 года в Новгородской области лён убрали с площади 1,5 тыс. га в двух районах — Солецком и Шимском. Готовую новгородскую льнопродукцию приобретают комбинаты Нижнего Новгорода и Пскова.

«В производстве льна, как, наверное, в любом другом производстве, важны технологии, которые со временем меняются. Нам важен опыт коллег по созданию производств льна полного цикла — от выращивания сырья до производства тканей», — прокомментировал встречу Андрей Никитин.

Напомним, в июне 2018 года на Владимирском экономическом форуме губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил о намерении подключиться к работе по созданию льняного кластера.

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