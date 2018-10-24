Подножка на шелковом пути: Пакистан между Китаем и США

Исламабад, , 03:07 — REGNUM Шумиха, поднятая ведущими западными экономистами вокруг известия о намерении нового правительства Пакистана попросить кредит МВФ в объеме от 10 до 12 млрд долларов может быть началом компании по дискредитации планов Пакистана и других стран по участию в китайской программе «Один пояс — один путь». О действительных причинах такого решения и возможных вариантах выхода Пакистана из тяжелой экономической ситуации пишет автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Пекин в своем стремлении сформировать самодостаточный экономический кластер, притянув в него соседние страны Азии и распространив его влияние как можно дальше, действительно не забывает и про свои интересы. Инвестиции в рамках программы «Один пояс — один путь» предполагают довольно жесткое привязывание партнера к интересам китайской промышленности, которая должна стать основным поставщиком материалов и оборудования для организуемой инфраструктуры. И ее дальнейшего поддержания в работоспособном состоянии.

Затраты, заложенные на долю страны. согласившейся участвовать в китайском проекте таким образом, довольно быстро становятся существенными. И это хороший момент для, предположим, американских финансовых структур, чтобы «подставить ножку» экономике страны, сотрудничающей с Китаем. Именно эта операция и была провернута в отношении Пакистана — страны, достаточно быстро развивающейся, но не имеющей достаточной «подушки безопасности» для того, чтобы справиться с искусственно организованным оттоком капитала, инициатором которого и стали США. Тем не менее, выход из сложной ситуации у Пакистана остается, и без ущерба для запланированных горизонтов развития.

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