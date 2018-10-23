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Страховая компания AXA Group продала свой бизнес на Украине

Экономика

Французы ушли с украинского рынка

Киев, 23 октября 2018, 11:34 — REGNUM  Крупнейшая французская страховая и инвестиционная компания AXA Group объявила о продаже своего украинского отделения, сказано в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте компании.

Покупателем 100% акций компаний АХА Страхование и АХА Страхование Жизнь стала канадская холдинговая компания Fairfax Financial Holdings Limited.

Напомним, ранее на украинский рынок зашли известные компании H&M и Ikea. Президент Украины Петр Порошенко и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявили, что этот «успех» является признаком доверия со стороны иностранных инвесторов, и что это стал возможно благодаря самоотверженной борьбе украинской власти с коррупцией.

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