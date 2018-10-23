Порты: партию в «балканские шахматы» может выиграть Китай

Анна Мейзер, , 12:55 — REGNUM

Латвия нашла способ обойти российские порты, но не нашла денег

Латвия надеется использовать территорию Спилвских лугов как место деятельности логистических и промышленных предприятий. Для привлечения инвесторов управление Рижского порта провело углубленное геодезическое исследование, сообщает «Латвийское независимое телевидение» (LNT).

Исследование охватывает территорию Рижского свободного порта площадью 66 гектаров, расположенную на левом берегу Даугавы — так называемые Спилвские луга. В рамках него проводилось трехмерное моделирование будущей застройки территории, наглядно показывающее возможные подключения сетей коммуникаций, соединение дорожной сети с Даугавгривским шоссе и расположение новой железнодорожной линии. Как сообщило LNT, на этой территории планируется построить восемь складов или производственных зданий площадью порядка 10 тысяч квадратных метров каждое.

«Конкуренция за грузы все время ужесточается. Клиенты ожидают от портов еще более широкий ассортимент услуг. Поэтому нам необходимы территории для развития», — отмечает заместитель управляющего Рижским портом по вопросам развития Эдгарс Суна. По его мнению, Рижский порт в этом плане «находится в привилегированном положении», так как в его распоряжении находятся свободные территории, чем не может похвастаться большинство европейских портов.

Тем не менее до сих пор инвесторы не очень-то спешили вкладывать свои деньги в развитие латвийских территорий. Главной помехой этому, по мнению руководства Рижского порта, было отсутствие полной информационной базы, а с проведением геодезической экспертизы Латвия надеется сдвинуть развитие проекта с мертвой точки.

Напомним, что складское хранение и по сей день остается для прибалтийских портов источником неплохого дохода. России недостает действующих в регионе таможенных складов, что приводит к увеличению затрат и срока прохождения товарами процедуры таможенного транзита. Чтобы подобных сложностей избежать, российские импортеры часто пользуются складами в Прибалтике и Финляндии, где есть возможность переформировать товарную партию и не платить таможенные сборы.

В России в ближайшее время планируется строительство таможенного склада, однако его площадь будет намного меньше, чем в Латвии, — около 6 тысяч квадратных метров. Кроме того, таможенный склад — все-таки не то же самое, что экстерриториальная операция с грузом, отмечают эксперты, поэтому часть грузовых потоков, на которые могла бы рассчитывать Россия, вероятнее всего, пока останется в Прибалтике.

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Китай пытается выиграть в «балканские шахматы»

Китай вкладывает колоссальные средства в инфраструктуру и производство балканских стран в обмен на экономические связи с Западной Европой и политическое влияние в ЕС, пишет европейская медиаплатформа Euractiv.

В прошлом году верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отметила, что Балканы превращаются в своего рода шахматную доску, на которой разыгрывается «большая игра». И Китай, похоже, намерен эту партию выиграть.

Влияние Пекина в регионе растет с 2012 года, когда был создан международный формат «16+1». С тех пор китайские вложения в инфраструктуру, производство стали и прочие секторы экономики балканских стран только растут: Пекин приобрел сербский сталелитейный завод «Железара Смедерево», строит железную дорогу между Бухарестом и Белградом, а также шоссе Белград — Бар и Пелешацкий мост.

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Часто китайские инвестиции называют долговыми ловушками, приводя в пример судьбу порта Хамбантота в Шри-Ланке. Однако, правительства Сербии и Черногории все же решили построить шоссе от черногорского побережья до Белграда на взятый у Китая кредит, несмотря на наличие сразу двух исследований, показавших, что проект не окупится.

Сегодня внешний долг Черногории уже взлетел до небес. Чтобы как-то справиться с ситуацией, правительство страны было вынуждено повысить налоги, заморозить зарплаты бюджетников и прекратить выплаты пособий по беременности и родам.

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Если китайская China Road and Bridge Corporation сможет достроить шоссе, то в дальнейшем она сможет участвовать в создании проектов инфраструктуры по всей Европе, включая строительство Пелешацкого моста — стратегически важного для правительства Хорватии объекта, соединяющего Дубровник с материком.

Сам балканский рынок не слишком интересен китайским корпорациям — их больше привлекает Западная Европа. Однако для развития экономический связей с ней необходимы связи с балканскими странами.

Кроме того, именно через Балканы проходит торговый путь, объединяющий греческий порт Пирей, не так давно приобретенный Китаем, с ЕС. Здесь же китайские компании могут проверить, насколько они вписываются в европейский рынок, и приобрести необходимую репутацию для дальнейшей экспансии в Европу. А растущая зависимость Балкан от китайских инвестиций, в свою очередь, обеспечивает Китаю политическую поддержку собственных суверенных интересов.

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Польша будет закупать СПГ с несуществующего завода США

Польша подписала 20-летний контракт на поставку двух миллионов тонн СПГ из США ежегодно. В Варшаве утверждают, что он будет стоить почти на 30% дешевле газа от Газпрома, но не поясняют, как это возможно. Эксперты полагают, что Польша лишь создает видимость поиска альтернативы российскому газу, пишет Sputnik Латвия.

Польская нефтегазовая компания PGNiG и американская Venture Global LNG подписали контракт на поставку двух миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) ежегодно в течение 20 лет. Об этом 17 октября сообщил глава польской компании Мачей Вожняк.

В 2022 году заканчивается долгосрочный контракт Варшавы с российским Газпромом, и стране будет необходимо найти альтернативу. Сейчас Польша закупает большую часть газа у России, периодически заявляя о необходимости диверсификации энергоисточников. При этом потребление газа в Польше увеличилось с 15 миллиардов кубометров в 2015 году до 17 миллиардов в 2017 году.

Подписав контракт с США, Польша сможет заместить лишь порядка 25% российского газа, считает аналитик Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Александр Собко: «Два миллиона тонн в год — это примерно 2,7 миллиарда кубометров газа, или около четверти от объема российских поставок», — отметил эксперт.

Однако примечательно, что сам завод по сжижению газа Calcasieu Pass, с которого и планируется осуществлять поставки в Польшу, еще даже не начал строиться. Более того, на данный момент по этому проекту нет даже инвестиционного решения. По мнению экспертов, только при крайне удачном стечении обстоятельств завод сможет начать отгрузки СПГ к 2022 году.

В беседе с журналистами Вожняк также заявил, что американский СПГ обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем газ из РФ. Однако на сегодняшний день перспективы американского газа на европейском рынке весьма сомнительные.

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«Объемы, несмотря на рост производства, ничтожны. А Польша, которая больше всех кричала про американский СПГ, за два года работы своего терминала в Свиноуйсьце купила аж один газовоз. Это, естественно, создавало когнитивный диссонанс. И Варшаве нужно было хоть что-то предпринимать, чтобы продемонстрировать свою приверженность политике ориентации на американский газ», — выразил свое мнение заместитель гендиректора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Ранее председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что развитие мирового производства СПГ не приведет к радикальным переменам в европейском балансе газа, а поставки СПГ из США сдерживает высокая стоимость полного цикла производства и транспортировки через океан. Согласно приведенным Миллером данным, сейчас цены на американский СПГ «просто в десятки процентов раз выше, чем цены на российский трубопроводный газ».

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Крупнейшими компаниями в Латвии стали российские «дочки»

Количество предприятий в Латвии в 2017 году сократилось, но зато увеличились их совокупный оборот и общая прибыль. Лидерами по обороту стали две компании с российским участием, сообщает Baltic Course.

По данным латвийского регистра предприятий Lursoft, лидером по размеру оборота среди всех работающих в Латвии предприятий стала дочерняя компания российского производителя минеральных удобрений «Уралкалий» — SIA Uralkali Trading. В 2017 году ее оборот составил 2055,07 миллиона евро, что на 15% выше, чем в 2016 году. Через «дочку» в Латвии «Уралкалий» экспортирует свою продукцию в другие страны Европы, Азии, Африки, а также Северной и Южной Америки.

Второе место по обороту заняла еще одна компания с российским участием — SIA Uralchem Trading, которая входит в группу «Уралхим» и специализируется на экспортных поставках продукции предприятий группы — минеральных удобрений и химической продукции. SIA Uralchem Trading обеспечивает погрузку товаров в портах и фрахтование судов. Ее оборот в 2017 году составил 871,56 миллиона евро, что на 12% больше, чем в 2016.

А вот замкнула тройку лидеров по обороту уже латвийская сеть розничной торговли RIMI LATVIA. Ее оборот составил 870,43 миллиона евро, а прирост к показателям 2016 года — всего 5%.

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