Уральский трамвай возит по Екатеринбургу мешки с песком

Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Специалисты Северного депо Екатеринбурга проводят предварительные приёмочные испытания трамвая модели 71−412 компании Уралтрансмаш. На первом этапе производится обкатке вагона и обучение водителей управлению новой моделью, сообщает 23 октября пресс-служба Уралвагонзавода на странице Вконтакте.

«Следующий этап — обкатка в городе на городских маршрутах регулярных пассажирских перевозок с номинальной и максимальной нагрузкой. В качестве нагрузки используются мешки с песком», — пояснил начальник бюро надёжности Уралтрансмаша Александр Хомяков.

Чтобы доказать свою надежность, вместительность и экономичность, новый трамвай должен успешно справится с рядом заданий: пройти около двух тысяч километров внутри депо, затем освоить городские маршруты.

Трамвайный вагон модели 71−412 предназначен для перевозки маломобильных пассажиров. Это частично низкопольный вагон — доля низкого пола в серединной части салона составляет 40% от общей площади салона. Также для пассажиров с ограниченными возможностями створки дверей имеют кнопки доступа пассажиров как снаружи, так и изнутри вагонов, а в средней части установлена выдвижная аппарель. Максимальная вместимость салона — 178 человек. Количество сидячих мест — 29.

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