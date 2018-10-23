Минэнерго: субсидии по оплате ЖКХ при переходе на альткотельную сохранятся

Кемерово, , 11:18 — REGNUM Государственная поддержка потребителей тепловой энергии при переходе на модель альтернативной котельной будет оказываться по-прежнему. Об этом в ходе круглого стола в Кемерово заявил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Алексей Храпков.

По его словам, введение новой модели рынка тепла по принципу альткотельной «не препятствует реализации мер бюджетной социальной поддержки, тем кто в таковой нуждается».

Также Храпков уведомил, что в новом законе о теплоснабжении прописаны нормы такой поддержки потребителей по оплате коммунальных услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Виктор Зубарев («Единая Россия») заявил, что внедрение новой модели рынка теплоснабжения или так называемого метода «альтернативной котельной» положительно скажется как на компаниях, которые готовы проводить многомиллиардные инвестиции в отрасль, так и на потребителях тепловой энергии.

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