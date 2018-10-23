Новое руководство Якутии перекраивает проект арктической ТОР

Якутск, , 11:12 — REGNUM Проект территории общественного развития (ТОР) «Арктика» в Якутии будет серьезно пересмотрен. Как сообщил ЯСИА министр промышленности и геологии республики Максим Терещенко, окончательное решение по территориальному вопросу и предприятиям, которые войдут в ТОР, примут до конца текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, новую ТОР предлагается разместить на территории Усть-Янского, Оймяконского и Томпонского районов. Перспективы этой части республики связаны с добычей олова, золота, редкоземельных металлов, угля и углеводородов, со сбором мамонтовой кости. Создание ТОР может обеспечить около 1700 рабочих мест, а также привлечь более 27 млрд рублей частных инвестиций. За время обсуждения проекта о включении в состав ТОР заявили четыре якорных инвестора.

Однако, по словам Терещенко, изменения в составе руководства республики повлекут за собой «полный пересмотр» проекта с учетом требований к предприятиям, которые могут войти в ТОР.

«До конца мы точно должны прийти к определенному решению. Люди на местах не могут ждать. Арктическую территорию надо развивать, возможности для этого есть», — отметил Максим Терещенко.

Однако, несмотря на «рабочее» название потенциального ТОРа — «Арктика», назвать территорию арктической формально сложно: на данный момент в состав Арктической зоны РФ входит пять районов (улусов) Якутии, один из которых Усть-Янский. Власти Якутии нацелены на расширение собственной Арктической зоны путем присоединения еще восьми улусов. Но в их число Оймяконский и Томпонский районы не входят.

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В Якутии успешно действуют ТОРы «Южная Якутия» и «Кангалассы», в которые входят такие большие организации, как «Колмар», «Саюри», «Сэйбиэм» и другие.

Напомним, Айсен Николаев был назначен врио главы Республики Саха (Якутия) 28 мая, а 9 сентября жители региона на выборах одобрили его назначение. В должность он торжественно вступил в день государственности Якутии 27 сентября.

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