Правительство РФ назвало срок, когда Чечня получит ««Чеченнефтехимпром»

Москва, , 11:12 — REGNUM Чечне будет передан весь пакет акций ОАО «Чеченнефтехимпром» уже в 2018 году. Правительство РФ определило, что процесс передачи 100% акций в собственность республики будет завершен до 15 ноября. Этот срок закреплен в распоряжении правительства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Напомним, вопрос о передаче «Чеченнефтехимпрома» под контроль республики поднял глава Чечни Рамзан Кадыров в 2015 году. Он обратился с соответствующей просьбой к президенту РФ Владимиру Путину. Тот дал поручение правительству РФ рассмотреть просьбу властей Чечни.

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В середине сентября 2018 года указ о передаче в собственность 100% акций нефтепредприятия был подписан.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча «чёрного золота» на территории Чечни велась под контролем «Роснефти». Компании принадлежали 51% акций, остальные Чечне. Однако Кадыров указывал, что «Роснефть» не выполняет свои обязательства перед республикой. «Грознефтегаз», добывая в Чечне около 1 млн тонн нефти в год, не создает дополнительные рабочие места, не платит налоги в республиканский бюджет.

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