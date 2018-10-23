Госдума уравняла госпошлину за все досудебные споры по тарифам

Москва, , 11:12 — REGNUM Закон о едином размере госпошлины за все досудебные споры из-за тарифов на услуги естественных монополий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Теперь размер госпошлины составит 120 тыс. рублей. По действующим сегодня нормам, размер пошлин был разным, несмотря на то, что трудозатраты по рассмотрению таких дел одинаковы.

Так, если речь идет о досудебных спорах по тарифам на услуги естественных монополий, то госпошлина за их рассмотрение составляла 160 тыс. рублей. Однако если решение принималось по спору между потребителем и региональными властями, то за его рассмотрение размер госпошлины был в два раза меньше и достигал 80 тыс. рублей. По предложению правительства, размер госпошлины станет равным для всех досудебных споров по тарифам на услуги естественных монополий.