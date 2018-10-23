Госдума продлила льготный период для глав КИК до 2019 года

Москва, , 11:07 — REGNUM Закон о продлении льготного переходного периода для граждан, возглавлявших контролируемую иностранную компанию (КИК), под российскую юрисдикцию Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 октября.

Речь идет о переходном периоде для граждан, которые решили воспользоваться программой амнистии капитала. Согласно принятому закону, главы иностранных компаний до 1 января 2019 года могут возместить в госбюджет РФ налоги, которые не были уплачены им в ходе руководства КИК. Таким образом, они смогут возместить нанесенный бюджетной системе РФ ущерб. При этом на них не будет распространяться уголовная ответственность за неуплату налогу ранее.

Такие изменения необходимы в связи с проведением в РФ второй волны амнистии капиталов, которая должна завершиться к 1 марта 2019 года. В ходе этого времени граждане РФ, возглавлявшие иностранные компании и открывающие банковские счета за границей, могут «вернуться» в РФ и избежать наказания за неуплату налогов.