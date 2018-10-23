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В Казахстане значительно выросли инфляционные ожидания

Экономика

В сентябре инфляция составила 0,4%

Астана, 23 октября 2018, 11:27 — REGNUM  Оценка ожидаемой на год вперед инфляции в Казахстане выросла с 5,9% — в августе до 6,4% — в сентябре. Об этом говорится в кратком обзоре экономики Казахстана, опубликованном 23 августа на сайте Национального банка республики.

Повышение инфляционных ожиданий связано с продолжающимся ослаблением курса тенге по отношению к доллару США. Более 72% предприятий ожидают, что цены на потребительские товары в 2018 году будут расти прежними темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 3,3%. В сентябре инфляция составила 0,4%. В годовом выражении этот показатель составил 6,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В январе — сентябре уровень инфляции в Казахстане составил 3,3%

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Инфляция
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