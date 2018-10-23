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Сахаэнерго построило в якутских сёлах пять новых дизельных электростанций

Экономика

Общая мощность генерации станций превышает 2,2 МВт

Якутск, 23 октября 2018, 10:54 — REGNUM  Пять современных автоматизированных дизельных электростанций построили энергетики в якутских сёлах в рамках инвестиционной программы и подготовки к работе в осенне-зимний период 2018—2019 годов, сообщает 23 октября пресс-служба предприятия.

Электростанции появились в Себян-Кюеле, Бясь-Кюеле, Березовке, Сыаганнахе и Орто-Балагане. Отмечается, что общая мощность оборудования превышает 2,2 МВт.

«За короткий летний период персонал выполняет работу, которая обеспечивает надежность энергообъектов в осенне-зимний период в самых отдаленных уголках нашей республики», — сообщил исполнительный директор Сахаэнерго Алексей Ивлев.

Отмечается, что в рамках подготовки к зиме энергетики провели ремонт на 103 единицах дизельного оборудования, 21 трансформаторе и 39 генераторах. В рамках летней навигации специалисты доставили в отдаленные районы Якутии более 76 тысяч тонн дизельного топлива, 25,8 тысячи тонн угля и 130 тонн нефти.

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Энергетика
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