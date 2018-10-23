Производство автомобилей в Казахстане выросло на 70%

Астана, , 11:01 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года автопроизводители Казахстана выпустили 22 709 автомобилей, что на 70,3% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Об этом 23 октября сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на председателя совета директоров союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олега Алфёрова.

Общая стоимость автомобильной техники составила 140,9 млрд тенге ($387 млн). За отчетный период производство легковых автомобилей выросло на 82,6%, до 21 137 транспортных средств.

Производство автобусов сократилось в 1,9 раза, до 231 единиц. Производство грузовых автомобилей уменьшилось на 17,2%, до 802 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на казахстанском заводе «Азия Авто» стартовало производство нового семейства автомобилей LADA Granta. Автомобили LADA являются в Казахстане самой популярной маркой.

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