В Казахстане заключено 443 договора государственно-частного партнерства

Астана, , 10:47 — REGNUM По состоянию на 15 октября в Казахстане по механизму государственно-частного партнерства заключено 443 договора на общую сумму 1,1 трлн тенге ($3 млрд), сообщает 23 октября издание BNews со ссылкой на министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова.

По его словам, за десять месяцев 2018 года заключено 192 договора на сумму 845 млрд тенге ($23 млн). Кроме того, на различных стадиях подготовки находится 721 объект на общую сумму 1,5 трлн тенге ($4,1 млрд).

Сулейменов призвал государственные органы активизировать работу по заключению договоров по механизму государственно-частного партнерства, так как это позволяет снизить нагрузку на бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, многие проекты в регионах Казахстана реализуются за счет государственно-частного партнерства. В частности, при региональных управлениях здравоохранения планируется создавать бизнес-советы, которые займутся развитием государственно-частного партнерства.

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