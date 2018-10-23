На Казахстан приходится 70% от инвестиций в страны Туркестана

Астана, , 11:33 — REGNUM Казахстан привлекает 70% инвестиций от всего объем инвестиций в страны Туркестана, заявил 23 октября министр по инвестициям и развитию республики Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает 23 октября издание Informburo.

Министр добавил, что доля частных инвестиций в основной капитал Казахстана составляет 73,1% от общего объема инвестиций. В Джамбульской области частные инвестиции выросли на 20,9%, в Мангистауской области — 20,6%, Акмолинской области — 17,2%, Атырауской области — 16%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года общий объем инвестиций в основной капитал Казахстана составил 7,5 трлн тенге ($20,6 млрд), что на 21,6% больше, чем в январе — сентябре 2017 года.

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