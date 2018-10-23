Глава ВТБ рассказал о работе над созданием новой авиакомпании

Москва, , 09:55 — REGNUM Новая авиакомпания, создание которой обсуждают Сбербанк и ВТБ, может появиться на базе одной из существующих или с нуля. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РИА Новости.

«Мы (Сбербанк и ВТБ) найдем оператора либо из существующей компании, либо новая компания будет создана», — сказал Костин.

Глава ВТБ добавил, что компания «Аэрофлот» отказалось от проекта Сбербанка и ВТБ по созданию региональной авиакомпании.

По его словам, представители ВТБ и Сбербанка, нанявшие консультантов, уже приступили к разработке проекта.

18 октября газета «Ведомости» со ссылкой близкие к одному из банков источники сообщила, что правительство РФ поручило Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок.