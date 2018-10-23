Пешеходный мост с подсветкой и подогревом появится в Москве

Москва, , 09:54 — REGNUM Московские районы Ховрино и Западное Дегунино соединит надземный пешеходный мост с подсветкой и подогревом. Его построят над железнодорожными путями вблизи станции «Ховрино», сообщает пресс-служба мэрии Москвы.

Строительство моста длиной около 200 м и высотой 7 м начнется в 2019 году. Переход будет иметь три выхода: на Зеленоградскую улицу, на улицу Маршала Федоренко и к строящейся платформе «Ховрино-2».

По словам и.о. главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, переход полностью приспособят для маломобильных граждан. Проект предусматривает лифты, теплые ступеньки, навесы от снега, ветра и дождя.

Конструкция моста будет металлической, стены сделают из антивандального стекла, а пол — из гранита. Рядом с выходами посадят деревья и кусты, поставят скамейки и фонари. Стеклянный мост станет одним из элементов транспортно-пересадочного узла «Ховрино».

Как сообщало ИА REGNUM, станция «Ховрино» Замоскворецкой линии метро была открыта 31 декабря 2017 года. Она стала 23-й по счету на зеленой ветке метро и 207-й в столичном метрополитене.