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Standard&Poor's ухудшило прогноз роста ВВП Украины

Экономика

Украинская экономика развивается хуже, чем предполагалось ранее

Standard&Poor's ухудшило прогноз роста ВВП Украины
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Киев, 23 октября 2018, 09:50 — REGNUM  Американское рейтинговое агентство Standard&Poor's ухудшило прогноз роста ВВП Украины, отметив, что это наиболее бедная страна СНГ после Таджикистана, сообщило 23 октября агентство «Украинские новости».

По прогнозам экспертов, к концу 2018 года украинский ВВП вырастет не на 3,1%, а на 3%, при инфляции 10,3%, а не 8,9%, как считалось ранее.

В 2019 году рост ВВП Украины замедлится до 2,5% при инфляции 7,5%. В 2020 году эксперты прогнозируют 3% рост экономики страны при 7% росте цен.

«Несмотря на рост номинального ВВП — в среднем почти на 20% начиная с 2016, показатель ВВП на душу населения (по оценкам, $2800 в 2018) составляет лишь 70% показателя 2013; Украина является вторым после Таджикистана государством с наиболее низким показателем ВВП на душу населения среди стран Европы и СНГ», — отметили в агентстве.

Ранее в Standard&Poor's заявили, что в ближайшие годы Украине придётся отдавать 4,5% ВВП на погашение внешних долгов

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Также эксперты установили краткосрочный и долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-» и «В» соответственно.

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Социально-экономический кризис на Украине
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