Премьер Казахстана раскритиковал мэра Чимкента за спад инвестиций

Астана, , 09:42 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев отчитал акима (мэра) Чимкента Габидуллу Абдрахимова за снижение объема частных инвестиций в связи с ростом государственных субсидий, сообщает 23 октября издание Informburo.

«На это нельзя ссылаться. Если мы так будем говорить, то будем сидеть и ждать помощи бюджета», — добавил Сагинтаев.

Он отметил, что подобная ситуация наблюдается в Актюбинске и Кызыл-Орде, что говорит об отсутствии работы по привлечению частных инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал Казахстана вырос на 21,6%, до 7,5 трлн тенге ($20,6 млрд). Основной объем инвестиций пришелся на горнодобывающую промышленность.

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