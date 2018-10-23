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Новый телятник на 2400 голов открылся в Чувашии

Экономика

Объём инвестиций составил 171,4 млн рублей

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Новый телятник на 2400 голов открылся в Чувашии
Иллюстрация: Cap.ru
Телятник рассчитан на 2,4 тыс. голов

Чебоксары, 23 октября 2018, 09:34 — REGNUM  В Вурнарском районе Чувашии открыт новый телятник, рассчитанный на 2,4 тыс. голов. В его строительство вложено более 170 млн рублей, сообщается на официальном портале органов власти республики.

Телятник построен в животноводческом комплексе АО «Вурнарский мясокомбинат» в деревне Малдыкасы. К реализации инвестиционного проекта приступили в апреле 2018 года, сметная стоимость составила 171,4 млн рублей. С запуском нового комплекса агрохолдинг планирует довести поголовье крупного рогатого скота до 6000 голов, в том числе дойных коров — до 2000 голов, увеличить производство мяса до 1,3 тыс. тонн в год, производства молока — до 10 тыс. тонн.

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Новый телятник в Вурнарском районе Чувашии
Новый телятник в Вурнарском районе Чувашии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, принявший участие в открытии нового телятника, подчеркнул, что «работать в сельском хозяйстве, в том числе в молочной отрасли, становится выгодно»: в настоящее время в России сохраняется дефицит цельномолочной продукции, в этой связи перспективы перед молочным животноводством открываются самые широкие, говорится в сообщении. Это касается и дальнейшего развития агрохолдинга. По мнению главы региона, подобные фермы, «где культура производства находится на высоком уровне», должны появляться в каждом муниципальном сельскохозяйственном районе:

«Мощные крупные фермы дадут синергетический эффект по обеспечению продовольственной безопасности нашей Российской Федерации».

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На отдыхе
Иллюстрация: Cap.ru
На отдыхе

По данным Чувашстата на 1 октября 2018 года, в Чувашии в хозяйствах всех категорий насчитывалось 197,3 тыс. голов крупного рогатого скота, что на 2,1% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Произведено 346,5 тыс. тонн молока, что на 0,8% больше по сравнению с данными на 1 октября 2017 года.

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