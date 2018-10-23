Рубль держится за счет налогов

Москва, , 09:33 — REGNUM В понедельник рубль укрепил позиции к доллару и особенно в паре с евро, который заметно просел на Forex. Российская валюта прошла два психологических уровня — 65 и 75 рублей, к концу сессии доллар смог вернуться выше отметки 65 рублей, сократив внутридневные потери до 0,25%. Евро же подешевел за день на 0,6%, сообщил ИА REGNUM аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев.

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По словам эксперта, несмотря на то, что интерес к риску не носит выраженного характера (а во вторник 23 октября и вовсе угас, сменившись уклонением от рисковых активов), рубль смог «прибавить в весе».

«В основном это произошло благодаря сочетанию налоговых выплат, которые на текущей неделе могут превысит 2 трлн рублей, а также ситуацию на Forex. Евро пострадал от «итальянского фактора», а доллар чувствует себя не лучшим образом», — подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что, учитывая отсутствие поддержки со стороны рынка нефти и общее ухудшение настроений мировых инвесторов, рубль «едва ли отважится на устойчивое развитие восходящего импульса», и недавнее укрепление, скорее, следует расценивать как локальный отскок, хотя налоговые выплаты определенно сдерживают проявление негатива в сторону рубля.

Во вторник с утра на мировых площадках воцарилось бегство от рисков, что вкупе с дальнейшей «просадкой» нефтяных котировок может вернуть доллар в район 65,50 рублей, но при этом не исключены кратковременные всплески покупок российской валюты благодаря активности экспортеров, подчеркнул аналитик.

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