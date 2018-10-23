Антибиотики нашли в 17 из 40 образцов «Докторской» колбасы

Москва, , 09:32 — REGNUM Специалисты Роскачества обнаружили антибиотики в «Докторской» колбасе 17 торговых марок. В 16 случаях выявлены следовые количества препаратов, однако в одном образце допустимый уровень антибиотика превышен в 1,5 раза, сообщает пресс-служба организации.

Всего исследовали 40 образцов продукции. Повышенное содержание антибиотика тетрациклиновой группы выявлено в колбасе торговой марки «Губернская мясная компания».

Отмечается, что в сосисках того же производителя превышения норм нет. Ситуация связана с несовершенством ветеринарного контроля, когда невозможно проконтролировать содержание антибиотиков в каждой туше.

Следовые количества антибиотиков не являются нарушением, однако снижают качество продукции.

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Замглавы исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников отметил, что следы антибиотиков — проблема изготовителей, связанная с контролем входного сырья. С другой стороны, на предприятиях забоя также нет достаточного контроля, а там, где животных разводят, плохо контролируют корма либо злоупотребляют антибиотиками или нарушают рекомендации по их применению.

Как сообщало ИА REGNUM, Роскачество не выявило опасной для здоровья человека «Докторской» колбасы на отечественных прилавках. Лишь в одном случае в образце обнаружили сою, что касается целлюлозы и ДНК кошек и собак, их в образцах не оказалось.

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