Рынок нефти: покупателей держат под контролем

Москва, , 09:23 — REGNUM Цены на нефть умеренно снизились в понедельник, 22 октября, и на сегодняшних утренних торгах давление на Brent только усиливается. При этом баррель не торопится отдаляться от заветной отметки $80, цепляясь за уровень $79, утрата которого откроет путь к следующей психологической поддержке $78, сообщил ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По словам эксперта, рынок нефти демонстративно проигнорировал «вчерашние вербальные интервенции» министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который допустил рост цен до $100 за баррель в случае превышения суточного дефицита 3 млн баррелей.

«Отчасти игроки не поверили в скудность свободных мощностей крупнейшего экспортера, отчасти — не решаются на активные действия в преддверии стартующего сегодня экономического форума в Саудовской Аравии», — сказал Мащенко.

Также аналитик отметил, что опасения, связанные с конфликтом между США и Саудовской Аравией из-за гибели журналиста Джамаля Хашогги, постепенно ослабевают. Трейдеры все меньше опасаются жестких мер со стороны американцев, которые в случае введения санкций сами пострадают в контексте рынка труда, что им совсем не нужно в преддверии промежуточных выборов в конгресс, подчеркнул он.

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«При этом рынок обратил внимание на сигналы о намерении Саудовской Аравии и России нарастить производство углеводородов в связи с введением санкций против Ирана», — сообщил Мащенко.

Все это вкупе с укреплением доллара и перспективами увеличения сланцевой добычи сейчас препятствует росту цен и держит покупателей под контролем. В ближайшей перспективе нисходящий уклон, вероятно, будет сохраняться, но не исключены всплески волатильности по мере поступления новостей с полей саудовского саммита, добавил аналитик.

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