Как в Оренбуржье нестандартным ремонтом ухудшили состояние дороги

село Курманаевка, Оренбургская область, , 08:56 — REGNUM В Оренбургской области в поле зрения прокуратуры оказался почти один километр дороги в селе Андреевка. Местные чиновники приняли нестандартное решение о ремонте трассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона.

Дорога построена в 1992 году, а в 2014 году взята на баланс муниципального образования по требованию прокуратуры, поскольку дорога числилась бесхозной.

Летом 2018 года депутаты Андреевского сельсовета проголосовали за проведение ремонта дороги, находившейся в плачевном состоянии. Износ составлял более 70%.

Однако ремонт провели нестандартно. Асфальт был вскрыт, измельчён и вновь высыпан на ту же самую дорогу. После такого ремонта состояние дороги только ухудшилось.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура района направила в адрес главы сельсовета представление, в котором потребовала устранить нарушения и привлечь виновных лиц к установленной законом ответственности. Кроме того, прокурорское представление направлено в отдел полиции, сотрудники которого не обеспечили надлежащий надзор в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Представление прокуратуры рассмотрено и удовлетворено.

Примечательно, что перед ремонтом чиновники советовались со специалистами дорожной службы. Дорога нуждалась в ямочном ремонте. Его стоимость оценили в 900 тыс. рублей. Стоит отметить, что бюджет муниципального образования составляет 1,5 млн рублей, и такие работы сильно ударили бы по казне. Дорожники же заметили, что вскрытие асфальта и его измельчение, распределение по поверхности дороги возможно, но только как один из этапов приведения дороги в порядок, а не в качестве завершающей стадии ремонта.

В итоге ремонт обошелся местному бюджету в 25 тыс. рублей. Именно такая сумма ушла на аренду спецтехники у Курманаевского дорожного управления.

«Сейчас дорога соответствует требованиям ГОСТ, но уже как категория без твердого покрытия. Статус ее понижен. В будущем мы поставим вопрос о восстановлении дорожного полотна», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM старший помощник прокурора Курманаевского района Иван Василевич.