Роскачество выяснило, что содержится в «Докторской» колбасе

Москва, , 08:38 — REGNUM На основании исследования «Докторской» колбасы 40 российских производителей эксперты пришли к выводу, что все исследованные образцы являются безопасными для здоровья человека. Об этом сообщается в отчете Роскачества.

Отмечается, что 39 из 40 исследованных образцов содержат в составе ДНК свиньи и коровы, в одном из наиболее дешевых образцов ДНК коровы обнаружена не была. В одной из торговых марок обнаружена соя, а бумага (целлюлоза) в ходе экспертизы не была найдена ни в одном из участвовавших в экспериментах образцов. Также экспертами ведомства развеян миф о том, что «Докторская» делается из «мяса кошек и собак».

«ДНК наших любимцев не была обнаружена ни в одном исследованном образце», — говорится в отчете.

Отмечается, что в колбасе 17 производителей обнаружены антибиотики и их следы. По словам заместителя руководителя исполкома Национальной мясной ассоциации Максима Синельникова, это может быть связано с тем, что изготовители популярного продукта «при контроле входного сырья пропустили сырье с остаточными следами антибиотиков».

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Напомним, рецептура «Докторской» была разработана сотрудниками завода им. Микояна по заказу Народного комиссариата здравоохранения. С 30-х годов ХХ века в состав этой колбасы входили говядина, свинина, яйца, соль и молоко.

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