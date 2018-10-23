Южнокорейские компании готовы вкладывать в экономику Северной Кореи

Сеул, , 08:09 — REGNUM Больше половины компаний, работающих в Южной Корее, высказали готовность вкладывать средства в экономику КНДР. Об этом говорят результаты исследования, опубликованного южнокорейской Корпорацией малого и среднего бизнеса.

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Так, по данным опроса, инвестировать в северокорейскую экономику уже сейчас готовы почти 23% опрошенных. Ещё почти 38% компаний, занимающихся зарубежными операциями, ждут подходящих условий для инвестиций, пишет ТАСС. Всего же о своей готовности работать с КНДР заявили более 60% южнокорейских компаний.

В качестве основных причин для инвестиций в КНДР респонденты назвали низкую стоимость рабочей силы, а также стремление завоевать внутренний рынок Северной Кореи.

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Опрос проводился с 24 сентября по 10 октября. Его участниками стали представители 267 венчурных компаний с опытом размещения инвестиций за рубежом.

Напомним, потепление в отношениях между Северной и Южной Кореей наметилось перед зимней Олимпиадой в Пхёнчхане. Затем в апреле 2018 года состоялся первый за долгое время межкорейский саммит в деревне Пханмунджом, расположенной на границе между двумя Кореями. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились положить конец войне, которая разделяла две страны почти 65 лет. В августе 2018 года Мун Чжэ Ин заявлял о создании двумя странами объединённой специальной экономической зоны. Однако это станет возможным только после полной денуклеаризации КНДР.

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