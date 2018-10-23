Орску из-за долгов грозит транспортный коллапс

Орск, Оренбургская область, , 08:04 — REGNUM В Орске Оренбургской области 25 октября компания «ЭнергосбыТ Плюс» запланировала отключение электроподачи на МУП «Орскгортранс». Причиной для такой крайней меры стали огромные долги перед энергетиками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе группы «Т Плюс» в Оренбуржье.

На сегодня задолженность предприятия составляет почти 31,5 млн рублей. Из них около 28,5 млн рублей — это просроченная задолженность. Последнюю оплату за электроэнергию МУП «Орскгортранс» производило 23 августа.

Директор по продажам Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Вербина отметила, что 25 октября транспортное предприятие поставлено на полное ограничение энергоснабжения, в том числе тяговых подстанций.

Между тем сегодня, 23 октября, запланирована встреча энергетиков и чиновников мэрии Орска. По результатам переговоров примут окончательное решение: либо отключать электричество, либо будет достигнуто взаимопонимание и обойдётся без крайней меры.

Стоит отметить, трамваи в Орске появились в декабре 1948 года. Сейчас действует восемь маршрутов, и этот вид транспорта популярен у населения.

В городе ранее было две трамвайные сети, два трамвайных парка. В 2008 году сети соединены. Насчитывается более 150 трамваев.

Добавим, на востоке Оренбургской области муниципальные транспортные предприятия в двух городах пребывают в условиях финансового кризиса. Из-за долгов энергетикам ранее под арест попала спецтехника и трамваи МУП «НовГорТранс» в Новотроицке. Задолженность за потребленные энергоресурсы составила почти 18 млн рублей. В горадминистрации заявили, что погасят долг за счет муниципального бюджета.

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