В Якутии из 111 самолётов исправны только 70 — авиапарк устарел

Якутск, , 07:52 — REGNUM 80% воздушных судов, принадлежащих авиакомпаниям «Якутия» и «Полярные авиалинии», эксплуатируются уже более 30 лет. Необходимо обновлять их парк, предварительно создав условия для приземления современных самолётов в аэропортах населённых пунктов республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Данные о высокой доле долго эксплуатируемых самолётов и большом количестве неисправных воздушных судов опубликовало РЖД-Партнёр.ру. Издание подчёркивает, что эта ситуация усугубляется сезонной транспортной доступностью более чем 90% территории республики. Итогом такого положения дел становятся огромные траты на северный завоз продуктов, товаров и топлива, их долгосрочное хранение в ожидании транспортировки и, как следствие, высокие цены и низкая конкурентоспособность товаров местного производства.

Выходом из ситуации называется исполнение майских указов президента РФ, а именно реализация комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В планы работ входит в том числе реконструкция 25 северных аэропортов, расположенных в республике, — покрытие их взлётно-посадочных полос должно быть асфальтовым, и на выполнение этого требования необходимо 74 млрд рублей. Параллельно с этим устаревшие самолёты типа Ан-24 должны быть полностью отстранены от полётов по республике к 2025 году, но сделать это будет возможным только при модернизации ВПП: современные воздушные суда не могут совершать посадку на грунтовое покрытие.

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Как сообщало ИА REGNUM, состояние северных аэропортов в Якутии и Магаданской области оставляет желать лучшего, они изношены, не соответствуют современным требованиям и денег на их реконструкцию выделяется недостаточно.

«До сих пор нам удавалось оптимизировать деятельность, повышая эффективность за счёт множества проектов. Но с уверенностью заявляю: такие внутренние резервы исчерпаны. В ближайшее время необходимо или существенно увеличить субсидии, чтобы покрыть инфляцию, или изменить нормативные требования к аэропортам местных воздушных линий», — сказал гендиректор ФКП «Аэропорты Севера» Вадим Волков, при этом отметив, что только 16 воздушных ворот Якутии и Колымы вошли в программу Минтранса по реконструкции и строительству на ближайшие шесть лет, и этого недостаточно.

«Собственных доходов ФКП и субсидий едва хватает на покрытие текущих расходов и социальных гарантий сотрудникам. О реконструкции за счет этих средств не может быть и речи: всего годового бюджета не хватит и на половину реконструкции одного аэропорта», — заявил также Вадим Волков, констатировав, что потребность в модернизации аэропортов ощущается с каждым годом всё сильнее.

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