Дуда предупредил об опасности «Северного потока – 2» для Украины и Словакии

Варшава, , 07:47 — REGNUM Строительство «Северного потока — 2» не несёт в себе ничего хорошего для целого ряда стран. Об этом в эфире «Польского радио» заявил президент Польши Анджей Дуда.

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«Без сомнения, газопровод «Северный поток — 2» опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не меры, которые мы реализовываем», — заявил глава государства, напомнив, что Варшава пытается предотвратить реализацию этого проекта.

Также Дуда отметил, что позиция трёх стран по этому вопросу является однозначной, а президенты не раз её озвучивали, и в этом контексте ничего не поменялось.

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Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» больше политический, чем экономический, а инвестиции в него «ничего общего» с экономикой не имеют, назвав «Северный поток — 2» разрушающим «энергетическое единство Европы». А в середине октября бывший польский министр обороны Антоний Мачеревич заявил, что строящийся российский газопровод «Северный поток — 2» является бедствием и «петлей на шее» для Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Планируется возвести две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. В настоящее время в водах Германии уже ведётся укладка труб для будущего газопровода.

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