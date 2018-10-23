Угольная компания в Экибастузе добыла более 32 млн тонн угля

Экибастуз, Казахстан, , 07:35 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года на угольных разрезах товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «Богатырь Комир» в Экибастузе было добыто 32,556 млн тонн угля, сообщили 23 октября в пресс-службе АО «Самрук-Энерго».

За отчетный период объем отгрузки составил 32,869 млн тонн угля, что на 10% превышает плановые показатели. Около 80% угля было направлено на электростанции Казахстана.

Отметим, на долю ТОО «Богатырь Комир» приходится 60% от всего добываемого угля в Экибастузском угольном бассейне и 40% от добычи угля в Казахстане.

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