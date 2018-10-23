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На Евразийской неделе представили возможности финансового центра «Астана»

Экономика

Были представлены возможности центра для деловых кругов Евразийского экономического союза

Ереван, 23 октября 2018, 07:19 — REGNUM  В рамках Евразийской недели в Ереване состоялась пленарная сессия «Международный финансовый центр «Астана» — новые возможности для евразийского бизнеса», сообщает 23 октября агентство «Казинформ».

Управляющий директор администрации МФЦА Айдар Казыбаев рассказал о возможностях финансового центра для деловых кругов Евразийского экономического союза.

Директор по глобальным рынкам администрации МФЦА Амина Тургулова добавила, что финансовый центр должен стать альтернативой дорогостоящей площадке Лондона и другим международным финансовым центрам.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре МФЦА получил три премии в сфере исламских финансов Global Islamic Finance Awards за «Институциональную поддержку исламских финансов», «Разработку политики в области исламских финансах» и «Инициативы по развитию человеческого капитала».

Читайте ранее в этом сюжете: Финансовый центр Астана получил премии в области исламских финансов

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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