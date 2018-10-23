Алтайский край заработал на туристах более 13 млн рублей курортного сбора

Белокуриха, Алтайский край, , 06:39 — REGNUM В Алтайском крае подвели промежуточные итоги эксперимента по введению курортного сбора. По данным управления Алтайского края по внешним связям и курортному делу, в сентябре 2018 года общая сумма оплаченных туристами средств составила 2,5 миллиона рублей, с мая регион заработал 13,1 миллиона рублей. Поскольку эксперимент этот действует только на территории города Белокуриха, заработанные средства тратят на развитие инфраструктуры этого курортного города.

В частности, известно, что часть курортного сбора потрачена на расчистку прилегающих к курортной зоне лесов от поросли и валежника. А по итогам завершившихся на днях конкурсных процедур начнётся устройство площадок для скамеек и урн.

Любопытно, что, согласно опросу, проведённому чиновниками, 75% из 400 респондентов в возрасте от 35 до 64 лет, отдыхающих в санаториях курорта, положительно отнеслись к введению курортного сбора и примерно столько же указали, что считают приемлемым его размер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора проводится с 1 мая 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях по указу российского президента. В первый месяц нововведения постояльцами 32 имеющихся в Белокурихе гостиниц и санаториев стали порядка шести тысяч человек, и почти все они оплатили налог из расчёта 30 рублей за сутки проживания с человека.

В правительстве Алтайского края рассчитывают, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45−50 миллионов рублей.

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