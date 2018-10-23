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Алтайский край заработал на туристах более 13 млн рублей курортного сбора

Экономика

Средства пойдут на развитие инфраструктуры Белокурихи

Алтайский край заработал на туристах более 13 млн рублей курортного сбора
Денис Пятков
Алтай

Белокуриха, Алтайский край, 23 октября 2018, 06:39 — REGNUM  В Алтайском крае подвели промежуточные итоги эксперимента по введению курортного сбора. По данным управления Алтайского края по внешним связям и курортному делу, в сентябре 2018 года общая сумма оплаченных туристами средств составила 2,5 миллиона рублей, с мая регион заработал 13,1 миллиона рублей. Поскольку эксперимент этот действует только на территории города Белокуриха, заработанные средства тратят на развитие инфраструктуры этого курортного города.

В частности, известно, что часть курортного сбора потрачена на расчистку прилегающих к курортной зоне лесов от поросли и валежника. А по итогам завершившихся на днях конкурсных процедур начнётся устройство площадок для скамеек и урн.

Любопытно, что, согласно опросу, проведённому чиновниками, 75% из 400 респондентов в возрасте от 35 до 64 лет, отдыхающих в санаториях курорта, положительно отнеслись к введению курортного сбора и примерно столько же указали, что считают приемлемым его размер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эксперимент с введением курортного сбора проводится с 1 мая 2018 года в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях по указу российского президента. В первый месяц нововведения постояльцами 32 имеющихся в Белокурихе гостиниц и санаториев стали порядка шести тысяч человек, и почти все они оплатили налог из расчёта 30 рублей за сутки проживания с человека.

В правительстве Алтайского края рассчитывают, что объём годового курортного сбора в Белокурихе составит 45−50 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край заработал на курортниках более 7,5 млн рублей

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Введение курортного сбора в регионах России
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