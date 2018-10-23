Нижегородские мукомолы отбились от банкротства: скандал за старейший завод

Нижний Новгород, , 06:15 — REGNUM Банкротный конфликт между собственником старейшего мукомольного завода Нижнего Новгорода, отсчитавшего почти 140 лет работы, — ООО «Спектр» и бывшим арендатором ООО «Первая мельница» завершён. Арбитражный суд Нижегородской области прекратил производство по иску с требованием признать несостоятельным ООО «Первая мельница». Подробности пока неизвестны, решение ещё не изготовлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск о банкротстве от ООО «Спектр», которое ранее компания «Первая мельница» через суд понуждала продлить арендный договор, был подан 13 сентября 2018 года. Сумма претензий составляла 2 955 905,99 рубля. В качестве арбитражного управляющего был выбран Максим Малышев — член ААУ «Гарантия». 22 октября 2018 года производство по делу о банкротстве было прекращено, подробности пока неизвестны, так как решение еще не изготовлено. Оно также может быть обжаловано.

Напомним, о возможном закрытии Нижегородского мукомольного завода заговорили весной 2018 года. Тогда же стало известно, что одно из старейших предприятий пищевой промышленности региона было продано областными властями в 2012 году компании из Москвы — ООО «Спектр», чьим единственным владельцем с 2016 года выступает кипрская компания «Нидали Холдинг Лимитед». Есть сведения, что за последней стоит миллиардер из Чехии Пётр Кельнер.

Цеха, помещения и участки завода у собственника, который специализируется в области права и бухгалтерского учёта, арендовало нижегородское ООО «Первая мельница», принадлежащее АО «Нижегородские жернова».

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Разногласия у компаний возникли на фоне повышения арендной платы. Дошло до того, что собственник через суд требовал запретить арендатору препятствовать в проходе на земельный участок ООО «Спектр» и ООО ЧОО «Сигма» с целью обеспечения сохранности объектов недвижимости, расположенных на нём, и принадлежащих на праве собственности ООО «Спектр». Также последнее через суд пыталось запретить компании «Первая мельница» деятельность, связанную с уничтожением движимого и недвижимого арендуемого имущества.

А арендатор в свою очередь через суд пытался понудить собственника продлить договор аренды, мотивируя тем, что является поставщиком тепла для трёх многоквартирных жилых домов, гостиницы и управления Пенсионного фонда РФ в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Договор продлён не был, источники тепла также не дали вывести из эксплуатации.

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В период рассмотрения споров арендодателя и арендатора последний продал своё оборудование молодой компании — ООО «Горьковский мукомольный завод», созданной 27 февраля 2018 года. Теперь уже эта компания требует с обоих ООО передать ему приобретенное имущество, а с компании «Спектр» новый собственник оборудования требует взыскать еще и 961 400 рублей дохода, который оно извлекло за период владения имуществом с 01.04.2018 по 30.04.2018 года.

По данному делу приняты обеспечительные меры в виде обязания собственника «допускать сотрудников и уполномоченных представителей ООО «Горьковский мукомольный завод» и подрядной организации — ООО «Нижегородский мукомольный завод Башкирова» на территорию ООО «Спектр» — для осмотра и выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию оборудования мельничного комплекса Buhler. Основной иск начнут рассматривать 29 октября 2018 года.