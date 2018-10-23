Набсовет АЛРОСА пополнился представителями обновлённого руководства Якутии

Якутск, , 06:16 — REGNUM Экс-главу Якутии Егора Борисова в наблюдательном совете АК АЛРОСА сменил действующий руководитель региона Айсен Николаев. Контролирующий деятельность алмазодобывающей компании орган также пополнил недавно назначенный председателем правительства республики Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АЛРОСА.

Солодов сменил бывшего премьер-министра региона Евгений Чекина. Третьим новым членом наблюдательного совета якутской алмазодобывающей компании стала постоянный представитель региона в Санкт-Петербурге Галина Макарова — она назначена на место экс-председателя республиканского государственного комитета по ценовой политике Валентина Лемешева.

Остальной состав набсовета АЛРОСА остался прежним. В том числе в нём находятся министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева, замглавы Сунтарского района республики Николай Александров, генеральный директор НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» Сергей Местников, гендиректор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунов, генеральный директор акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций» Кирилл Дмитриев, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, министр финансов РФ Антон Силуанов, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев, член совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Олег Фёдоров, член Наблюдательного совета ПАО — помощник руководителя Росимущества «Московская биржа» Мария Гордон.

Напомним, около 33% акций АЛРОСА принадлежат РФ, 25% — Якутии, а остальные 34% ценных бумаг находятся в свободном обращении. Компания добывает 95% всех алмазов России на 11 кимберлитовых трубках и 16 россыпных месторождениях, общие запасы компании превышают 1 млрд. карат.