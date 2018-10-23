Собрание кредиторов завода, потопившего банк «Спурт», могут заблокировать?

Казань, , 05:29 — REGNUM Внешэкономбанк пытается через суд отменить обеспечительные меры, запретившие проведение первого собрания кредиторов ОАО «Казанский завод синтетического каучука». Апелляционную жалобу госкорпорации Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит 15 ноября 2018 года. А тем временем исполняющий обязанности внешнего управляющего Павел Медведев, несмотря на обеспечение, назначил собрание кредиторов на 2 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В повестке лишь один вопрос — утверждение плана внешнего управления, а участниками собрания кредиторов с правом голоса могут стать те кредиторы и уполномоченные органы, требования которых были предъявлены и внесены в реестр. Между тем, одна из претензий банка «Спурт», который и блокировал проведение собрания, до сих пор не рассмотрена. Слушания отложены на 29 октября 2018 года.

Напомним, завод, насчитавший почти 90 лет работы и входящий в список стратегических предприятий России, пострадал от участия в софинансировании амбициозного проекта по созданию производства метилхлорсиланов. Восемь лет назад на базе завода было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», которое должно было выступить оператором уникального на тот момент для всего СНГ проекта. Долю в дочке, превышающую 48%, имеет правительство РФ. Финансировать строительство планировалось за счёт заёмных средств аффилированного с заводом через главу правления Евгению Даутова банка «Спурт» и кредит ВЭБ. Последний обязался предоставить кредит на сумму 7,8 млрд рублей, но из-за разногласий по стоимости проекта ВЭБ прекратил выплату траншей и у АО «КЗСК-Силикон» начались проблемы с оплатой услуг подрядчиков. Один из них в итоге обратился с иском о банкротстве компании «КЗСК-Силикон». На сегодня она находится на этапе конкурсного производства, но малоизвестная компания из Казани выразила готовность оплатить все долги предприятия. Ходатайство суд пока не рассмотрел.

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Банк «Спурт» в том числе и из-за участия в проекте был признан банкротом осенью 2017 года, до этого оставшись без лицензии. В отношении Евгении Даутовой возбуждено несколько уголовных дел.

Сам АО «КЗСК», пройдя через наблюдение, находится под внешним управлением, где пробудет 18 месяцев — до 29 февраля 2020 года. Силами госкорпорации «Ростех» и Минпромторга РФ решено спасать стратегический завод России, в частности будет сделана попытка восстановить его финансовое состояние. Основным кредитором завода является ВЭБ, в целом предъявленные ему претензии от кредиторов уже превысили 7 млрд рублей.

Отметим, решение о переходе от наблюдения к внешнему управлению было принято по ходатайству временного управляющего, а не по решению собрания кредиторов. Дело в том, что по заявлению банка «Спурт» еще летом 2018 года были наложены обеспечительные меры, запрещающие проведение первого собрания кредиторов до рассмотрения требований «Спурта».

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В конце сентября 2018 года ВЭБ, заявив, что его претензии существенно выше чем у банка «Спурт» — более 4,8 млрд рублей против 2,34 млрд рублей, попросил отменить обеспечительные меры.

Суд отклонил требование, оставив обеспечение в силе, мотивировав тем, что требования банка достаточно значительны, «чтобы иметь вероятность существенного влияния на результаты голосования на первом собрании кредиторов путем создания перевеса на стороне кредиторов, голосующих за то или иное решение».

В октябре 2018 года ВЭБ обратился с апелляционной жалобой на отказ снять обеспечение. Её суд рассмотрит 15 ноября 2018 года. Тем временем, исполняющий обязанности временного управляющего Павел Медведев на 2 ноября назначил проведение собрания кредиторов, на котором кредиторы должны принять план внешнего управления.