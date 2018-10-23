Глава Польши запугивает Украину и Словакию «Северным потоком — 2»

Варшава, , 05:45 — REGNUM Строящийся российско-европейский газопровод «Северный поток — 2» вреден для Украины и Словакии, заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Польское радио.

Комментируя строительство газовой магистрали, Дуда сказал:

«Несомненно, создание газопровода «Северный поток — 2» является опасностью для Украины, Словакии, он также был бы энергетической опасностью для Польши, если бы не наши предупреждающие действия».

Напомним, Варшава, как и Киев, является противником «Северного потока — 2», поскольку его работа не даст ей возможности получать доход с российского газа. В середине октября экс-министр обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что Москва и Берлин с помощью газопровода душат Варшаву словно удавкой.

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