Вашингтон заподозрил Москву и Тегеран в «нефтяном сговоре»

Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Опасения по поводу возможной продажи иранской нефти обходным путем через Россию выразил представитель администрации президента США Дональда Трампа, пишет газета The Financial Times.

По его предположениям, Тегеран и Москва могли договориться, в результате чего иранская нефть, невзирая на санкции, будет проникать на мировой рынок, но скрыто — через Россию.

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Напомним, новые антииранские санкции США (вступают в силу 4 ноября) резко ограничивают поставку нефти из Ирана на мировой рынок. Учитывая, что Иран является одним из крупнейших поставщиков нефти и партнером России по ОПЕК, американские власти продолжают наращивать антииранскую и антироссийскую риторику, однако Иран «не отстает» в определенности своих заявлений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября иранский представитель в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили заявил, что Вашингтону не удастся «свести к нулю» нефтяной экспорт Ирана.

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