Посол Ирана рассказал об интересующих Тегеран российских самолетах

Москва, , 03:31 — REGNUM Партию российских ближнемагистральных пассажирских самолетов SSJ-100 (Sukhoi Superjet 100) хотели бы приобрести иранские власти, заявил посол Ирана в России Мехди Сан, пишет 23 октября газета «Известия».

Отвечая на вопрос о том, переориентируется ли Иран на российские самолеты после отказа американцев от контрактов из-за санкций, иранский дипломат отметил, что в любом случае Тегеран заинтересован в двух типах авиастроительной продукции из России — в SSJ-100 и в МС-21.

«Что касается SSJ-100, то Иран заинтересован в приобретении подобных бортов, — сказал Сан. — Нам нужны небольшие самолеты, так как иранские аэропорты, находящиеся в провинциях, не могут принять суда большого размера».

По словам дипломата, Тегеран уже три года работает над вопросом импорта SSJ-100, но «есть одна загвоздка» в виде необходимости получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих. В настоящее время в вопросе снижения зависимости от США в поставках запчастей есть успехи.

«Иранская сторона ждет, когда этот вопрос будет окончательно решен и можно будет приступить к закупкам. Хочу отметить, что два меморандума о взаимопонимании были подписаны с компанией-производителем «Сухой»», — добавил Сан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до введения новых американских санкций Иран и США заключили сделку на поставку самолетов Airbus и Boeing, но в июне 2018 г. Boeing отказался от экспорта.

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