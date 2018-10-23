Эксперт назвал две стратегии властей Киргизии на переговорах о Кумторе

Бишкек, , 08:38 — REGNUM В преддверии очередных переговоров с канадскими инвесторами, разрабатывающими крупнейший в стране золотой рудник «Кумтор», власти Киргизии оказались перед нелегким выбором.

Российский аналитик по Туркестану Аждар Куртов рассказал ИА REGNUM о двух наиболее вероятных стратегиях, которые власти Киргизии могут использовать в переговорах.

«Бишкек может выбрать два варианта: привычный путь или правильный, продиктованный бизнес-интересами страны», — отметил Куртов и рассказал, что ждет Киргизию при и выборе из описанных вариантов.

Вариант №1 — «Ва-банк»

По мнению аналитика, «в краткосрочной перспективе можно рассматривать вариант того, то Бишкек сознательно затягивает переговорный процесс и держит инвесторов в подвешенном состоянии».

«По этой схеме чиновники пытаются идти ва-банк и играть на каких-то рискованных схемах взаимоотношений между собственником и инвестором. Но в долгосрочном плане такая позиция всегда является проигрышной, так как она не добавляет доверия к стране», — поясняет он.

Куртов считает, что можно принудить «своего партнера для совершения невыгодных ему действий в бизнесе первый раз, во второй и даже в третий. Но тогда в дальнейшем серьезные ставки на дополнительное инвестирование в проект, на расширение производства никто в здравом уме делать не будет». Он поясняет, что сейчас не та ситуация на рынке золота — «оно практически не растет в цене. И когда расходы и риски перевешивают доходы, инвесторы предсказуемо минимизируют объемы своих вложений и в конце концов уходят».

«К сожалению, не только этот фактор говорит против подобной тактики в переговорах, но и многие другие. Это постоянные скандалы, попытки политической мести прежнему руководству, которые говорят о том, что страна по-прежнему не встала на путь устойчивого развития. Она пытается извлекать сиюминутные дивиденды, и это не добавляет стабильности в отношениях по крупным проектам с иностранными инвесторами», — добавляет эксперт.

Вариант №2 — «Win-win»

Этот вариант, по мнению аналитика, нужно было выбирать с самого начала. Он заключался в урегулировании претензий, адресованных инвесторам, и взятии Бишкеком ситуации под контроль. «Может быть, Бишкеку жилось не столь комфортно после этого, но в дальнейшем подобная политика с лихвой окупилась. Во-первых, не было бы многочисленных судебных споров, политических спекуляций на теме рудника, пик которых мы могли наблюдать в 2009—2010 годах. А во-вторых, Бишкеку не пришлось бы нести имиджевые потери, как сейчас.

Посмотрите, несмотря на неплохие стартовые условия, которые предоставляет государство иностранным инвесторам, очереди из желающих вложиться в экономику страны мы не видим», — пояснил Аждар Куртов.