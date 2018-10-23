Армянская авиакомпания недовольна протекционизмом российских аэропортов

Ереван, , 00:26 — REGNUM Армянская авиакомпания «Тарон авиа» подала жлобу антимонопольным органам ЕАЭС на российские аэропорты. Об это проинформировал председатель государственной Комиссии по защите экономической конкуренции Армении Артак Шабоян.

По его словам, «Тарон авиа» считает, что на российском рынке созданы неравные условия для них и российских авиаперевозчиков.

«Российские аэропорты предъявляют армянской авиакомпании более высокие тарифы за стоянку и другие услуги, чем ее российским партнерам, что негативно сказывается на деятельности компании. Фактически российские авиаперевозчики получают ценовое преимущество и могут продавать потребителям авиабилеты по более низким тарифам», — приводит слова Шабояна агентство АРКА.

По словам армянского чиновника, подобные действия российских аэропортов создает неравные конкурентные условия и не соответствует правилам и принципам конкуренции в рамках ЕАЭС. При этом ереванский аэропорт «Звартноц» проводит единую тарифную политику для всех авиакомпаний, как армянских, так и российских.

По словам Шабояна, решение этого вопроса может иметь очень важное значение для развития деятельности армянских авиакомпаний.

«Тарон-Авиа» совершает полеты из гюмрийского аэропорта «Ширак». Авиакомпания с апреля начала регулярные и нерегулярные рейсы из Гюмри в крупнейшие города России: Москву (аэропорт Домодедово), Ростов-на-Дону, Самару и Краснодар. С 17-го ноября также осуществляются рейсы из Еревана в Москву (аэропорт Внуково).

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