Марий Эл сокращает госдолг за счет бюджетных кредитов

Йошкар-Ола, , 00:22 — REGNUM Государственный долг Марий Эл по состоянию на 1 октября составил 13,983 млрд рублей. В течение месяца объем долговых обязательств республики сократился на 170 млн рублей или на 1,2%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

В течение месяца в структуре госдолга республики наблюдается снижение объема средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ. Сумма бюджетных кредитов снизилась именно на 170 млн рублей или на 2,33% и составила 7,116 млрд рублей. Доля бюджетных средств в структуре задолженности составляет 50,89%.

Сумма средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, в течение месяца не изменилась и составляет 4,867 млрд рублей или 34,8%. Также не наблюдается изменений в сумме государственных ценных бумаг, выпущенных республикой — 2 млрд рублей или 14,3% в структуре долговых обязательств.

Отметим, что при сравнении с данными на 1 января 2018 года, госдолг республики увеличился на 530 млн рублей или на 3,9%. Отмечается увеличение доли и коммерческих кредитов, и бюджетных.

Сумма бюджетных средств в структуре госдолга Марий Эл выросла на 530 млн рублей или на 8%, причем объем коммерческих кредитов так же увеличился на 200 млн рублей или на 4,2%. В то же время сумма ценных бумаг сократилась на 200 млн рублей или на 10%.

В течение предыдущего месяца госдолг республики снизился на 300 млн рублей — за счет снижения доли бюджетных кредитов.

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