Украина подала жалобу в ВТО на Армению, Киргизию и Казахстан

Женева, Швейцария, , 00:10 — REGNUM Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы обжаловать введенные Арменией и Киргизией антидемпинговые таможенные пошлины на определенные типы украинских стальных труб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы ВТО.

«Украина заявила, что обе страны, являющиеся членами Евразийского экономического союза, в котором доминирует Россия, должны были постепенно отменить пошлины, которые выше, чем необходимо, ошибочны и основаны на несовершенных постановлениях, процедурах и положениях», — пишет Reuters.

Украина уже подала аналогичную жалобу ВТО в отношении третьего члена Таможенного союза — Казахстана. У стран, обвиняемых в нарушении правил ВТО, есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос, или Украина может попросить ВТО вынести решение.