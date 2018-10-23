Вторник, 23 Октября 2018 года
01:51:18 МСК

Украина подала жалобу в ВТО на Армению, Киргизию и Казахстан

Экономика

У стран, обвиняемых в нарушении правил ВТО, есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос, или Украина может попросить ВТО вынести решение

Украина подала жалобу в ВТО на Армению, Киргизию и Казахстан
Всемирная торговая организация

Женева, Швейцария, 23 октября 2018, 00:10 — REGNUM  Украина обратилась во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы обжаловать введенные Арменией и Киргизией антидемпинговые таможенные пошлины на определенные типы украинских стальных труб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы ВТО.

«Украина заявила, что обе страны, являющиеся членами Евразийского экономического союза, в котором доминирует Россия, должны были постепенно отменить пошлины, которые выше, чем необходимо, ошибочны и основаны на несовершенных постановлениях, процедурах и положениях», — пишет Reuters.

Украина уже подала аналогичную жалобу ВТО в отношении третьего члена Таможенного союза — Казахстана. У стран, обвиняемых в нарушении правил ВТО, есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос, или Украина может попросить ВТО вынести решение.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Всемирная Торговая Организация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить