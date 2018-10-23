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Гройсман: Украина должна отказаться от внешнего кредитования

Экономика

Однако пока Украина заключает новые соглашения о кредитах

Гройсман: Украина должна отказаться от внешнего кредитования
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Гройсман

Киев, 23 октября 2018, 00:10 — REGNUM  Украина должна отказаться от новых кредитов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает 22 октября «Укринформ».

По его словам, сотрудничество с МВФ — это хорошо, но еще лучше, если Украина совсем откажется от внешнего кредитования. Гройсман отметил, что Украина брала «деньги миллиардами», но лучше все равно не стало.

Напомним, после госпереворота в 2014 году киевская хунта начала активно брать кредиты у иностранных «партнеров», в том числе у международных организаций. В их числе: Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, МВФ и другие.

Однако, выделяемые кредиты не позволили улучшить жизнь в стране. Газ и услуги ЖКХ продолжают дорожать, а население — становиться беднее.

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Украина и МВФ
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