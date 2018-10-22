Центр косметологии минздрава Удмуртии накопил долги по зарплате на 1,2 млн

Ижевск, , 23:57 — REGNUM Работники «Медицинского центра косметологии и пластической хирургии врачебно-косметологической лечебницы министерства здравоохранения Удмуртской Республики» не получили заработную плату за июнь 2018 года. В результате сумма задолженности составила 1,2 млн рублей, сообщает Генпрокуратура РФ.

Работники медцентра написали коллективное обращение к прокурору Октябрьского района Ижевска. После проведения проверки прокурор внес представление об устранении нарушений.

По инициативе прокурора медицинское учреждение и главный врач привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) и оштрафованы. Также привлечена к дисциплинарной ответственности главный бухгалтер предприятия.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплатам была погашена в полном объеме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общий объем просроченной задолженности по заработной плате в Удмуртии по состоянию на 1 октября составил 250 тыс. рублей в отношении 49 сотрудников обрабатывающих производств. Средний объем недополученной зарплаты составляет 5,1 тыс. рублей.