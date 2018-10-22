Уолл-стрит: Dow Jones и S&P — в минусе, Nasdaq — вышел в плюс

Нью-Йорк, США, , 23:44 — REGNUM Все основные индексы фондового рынка США завершили день разнонаправленно, 22 октября передает агентство Reuters.

К окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 126,86 пункта (0,5%), до 25 317,48 пункта, индекс S&P 500 снизился на 11,90 пункта (0,43%), до 2755,88 пункта, индекс Nasdaq Composite прибавил 19,60 пункта (0,26%), до 7 468,63 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов 22 октября все индексы Уолл-стрит начали в «зеленой зоне», однако в середине дня ушли в минус из-за падения курсов акций ряда крупных компаний, в том числе Halliburton и Hasbro. Тем не менее, «высокотехнологичный» сектор смог показать рост к концу дня.

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