Премьер Эстонии: ЕС и Азия являются соседями

Таллин, , 23:23 — REGNUM В Брюсселе состоялся двенадцатый по счету саммит Азия-Европа, посвященный улучшению путей и средств сообщения между двумя частями света. С 1996 года руководители стран Азии и Европы встречаются каждые два года для обсуждения важных для обеих сторон тем. Сегодня в этом формате сотрудничества принимают участие 51 государство и две международные организации.

Целью обсуждений является стимуляция экономического роста и оживление экономики, создание рабочих мест, благоприятствование инвестициям и формирование условий для безопасного сотрудничества в цифровой области. При этом более широкой целью Европы является защита окружающей среды и борьба с изменениями климата.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который присутствовал на саммите, заявил, что экономика будущего — это цифровая экономика.

«Но для того, чтобы она стала реальностью, нам всем необходимо уважать свободу интернета и дигитализировать рынок, основываясь на международных правилах», —передает слова Ратаса новостной портал rus.err.ee

Премьер-министр пояснил, что движение в сторону общей цифровой экономики возможно только параллельно с развитием кибербезопасности: «Точно так же, как нам необходимо обеспечивать безопасность людей на улицах, нужно делать это и в мире информационных технологий. В эпоху, когда кибератаки становятся все более изощренными, мы должны на шаг опережать преступников, не покушаясь при этом на свободу слова и частную жизнь людей».

Премьер-министр также заверил, что Эстонии, чье благополучие зависит от открытости общества и мировой экономики важно, насколько в мире придерживаются международных правил в области торговли и уважают права человека.

По мнению Ратаса, факт того, что в Брюсселе собралось так много руководителей государств и правительств стран Азии, подтверждает важность такого формата сотрудничества.

«Даже если кажется, что нас разделяют большие дистанции, все равно Европа и Азия являются соседями. Мы связаны между собой и только выиграем от плодотворного сотрудничества», — отметил Ратас.

Кроме того, руководители стран Азии и Европы обсудили ситуацию с мировой безопасностью, в том числе борьбу с терроризмом, кибербезопасность и управление миграционными потоками.

Премьер-министр Ратас провел отдельные встречи с представителями Брунея, Индонезии, Камбоджи, Монголии и Таиланда.

Напомним, что после сокращения поставок грузов из России, Эстония пытается продавать свой транспортно-транзитный потенциал на азиатских рынках. Эстонские бизнесмены и политики пытаются активно работать как со странами Туркестана, так и со странами Юго-Восточной Азии